В 2023 году в Краснодарском крае откроют 19 школ

В этом году на Кубани планируют ввести в эксплуатацию 19 школ, семь из них — к 1 сентября, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании регионального проектного комитета по вопросу реализации нацпроектов. Школы возводят в рамках нацпроекта «Образование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Учитывая сложившуюся ситуацию, необходимо уже сейчас исключить возможные риски, заблаговременно заключить контракты и определить ответственных поставщиков»,— пояснил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в настоящий момент остаются незаконтрактованными 1,6 млрд руб. Большая половина средств предоставлена на оборудование для четырех школ Краснодара.

По словам министра образования, науки и молодежной политики Кубани Елены Воробьевой, всего на оснащение новых школ предусмотрели 3,3 млрд руб. На эти средства закупят около 3,5 тыс. единиц нужного оборудования.

Всего в 2023 году в рамках нацпроекта «Образование» на территории Кубани реализуют семь региональных проектов на 19,1 ммлрд руб., что на 5,5 млрд руб. больше, чем годом ранее.

Валерия Каманина

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