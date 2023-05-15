В Ейске четырех депутатов могут досрочно лишить полномочий за недостоверные декларации

Четырех депутатов Совета Ейского городского поселения могут лишить мандатов из-за недостоверных сведений в декларациях о доходах. Вопрос о досрочном прекращении полномочий будет решаться 18 мая на внеочередной сессии депутатов. Информация об этом опубликована на официальном сайте администрации города Ейска.

В частности, решение коснется Людмилы Гармашовой, которая является заместителем председателя горсовета, Сергея Захарченко, Олега Запорожченко и Дмитрия Хижняка.

Напомним, в декабре 2021 года мандата депутата из-за неверной информации в декларации лишился Александр Коровайный. Сам слуга народа утверждал, что данный счет был закрыт еще в 2012 году.

Олег Исаев

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