Под Туапсе произошло второе землетрясение магнитудой 3,2

Серия землетрясений произошла у берегов Туапсинского района за полтора суток. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Туапсе Фото: пресс-служба мэрии Туапсе

По данным геофизической службы «Обнинск», толчки были зафиксированы 15 мая в 04:10 на расстоянии 1 км к югу от Туапсе на глубине 5 км. Магнитуда сейсмособытия составила 3,2, интенсивность — два балла.

«Все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Информации о жертвах и разрушениях нет»,— отметили в администрации Туапсинского района.

Первое землетрясение в Туапсинском районе магнитудой 3,6 зафиксировали 13 мая в 21:16 в 75 км к северо-западу от Сочи и 2 км к югу от Туапсе. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км в 2-3 км от Туапсе.

Татьяна Ручкина

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