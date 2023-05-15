Сбербанк открыл первое отделение в Севастополе

В Севастополе открыли первое отделение Сбербанка. Об этом сообщают «РИА Новости».
Отделение в Севастополе расположено в ТЦ «Муссон» на улице Руднева. 6 мая банк открыл свое представительство в Ялте. Двухэтажный офис расположился в центре курорта на площади Советской.
Всего на территории полуострова действуют 30 банкоматов финорганизации, их количество планируют увеличить до 80.
О планах открытия офисов банка на полуострове стало известно в январе 2023 года. Ранее Сбербанк не работал на территории полуострова из-за опасения возможных санкций.
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