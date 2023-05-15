Прокуратура закрыла дом престарелых в Геленджике

По иску прокурора города Геленджика приостановлена деятельность дома престарелых из-за нарушений противопожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что частный дом, в котором располагался дом престарелых, не соответствовал требованиям пожарной безопасности. В нем проживали 29 пожилых людей. Прокурор обратился в суд в связи с выявленными нарушениями. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Помимо этого предприниматель, который владел домом престарелых, привлечен по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), и ему назначен штраф 40 тыс. руб.

Постояльцы размещены по своим семьям.

Олег Исаев

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