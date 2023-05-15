На Кубани отдых в пятизвездочных отелях за год подорожал на 20%

Стоимость размещения в пятизвездочных отелях Кубани в 2023 году выросла на 15–20% в сравнении с прошлым сезоном. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Туроператоры отмечают, что динамику рынка сложно отследить из-за динамического образования цен. Стоимость проживания значительно разнится в различных отелях в определенный временной период. Так, проживание в Swissotel Resort Sochi Kamelia 5* в период с 10 по 13 июня (двуместный стандарт, вид на парк) обойдется в 133,5 тыс. руб. (в 2022 году — 99 тыс. руб.), в Radisson Blu Resort And Congress Centre 5* (2–10 июля) — в 270, 8 тыс. руб. (в 2022 году — 204 тыс. руб.).

«Больше, чем на других курортах Краснодарского края, подняли цены на свои услуги отели категории "пять звезд" в Сочи: +30–40% к сезону 2022. А вот в Геленджике и Анапе рост цен на проживание в пятизвездочных отелях составил в среднем 10%»,— говорится в сообщении.

К настоящему времени пика спроса на размещение отелях категории «пять звезд» не наблюдается. По заявлению экспертов, резкий рост числа бронирований придется на конец мая — начало июня, в период школьных каникул.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram