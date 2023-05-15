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Глава Кубани ответил на жалобу Хинштейна об отсутствии патриотической символики на Красной Поляне

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил властям Сочи «детально разобраться» и выяснить, почему 9 мая, в День Победы, на отдельных курортах отсутствовала патриотическая символика. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Губернатор в курсе обращения депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. Глава региона всегда подчеркивает, что День Победы — священный для всех жителей России праздник, и его необходимо отмечать повсеместно»,— отмечается в сообщении краевой администрации.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн 11 мая возмутился отсутствием праздничной символики в отелях сочинского курорта Красная Поляна. На ситуацию, по его данным, пожаловались постояльцы отелей «Мариотт» и «Риксос». Они заявили, что якобы администрация курорта запретила отмечать День Победы с целью сохранения «политики нейтралитета», чтобы в отелях могли проживать люди с разными позициями. Господин Хинштейн направил обращение губернатору Краснодарского края, а также генпрокурору, указав на «историческое беспамятство».

В администрации Сочи заявили, что к празднованию были подготовлены четыре городских района, включая горнолыжный курорт.

Наталья Решетняк

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