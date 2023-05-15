Верховный суд запретил мэрии сносить строящийся ЖК в Краснодаре

Верховный суд отказал в передаче кассационной жалобы мэрии Краснодара для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам на решение краевого УФАС о выдаче разрешения на строительство ЖК в поселке Пригородный. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Антимонопольный орган, по мнению представителей мэрии, вынес неправомерное решение об отсутствии оснований для выдачи разрешения на строительство четырех многоэтажных домов в поселке. Застройщиком жилого комплекса общей площадью 8 тыс. кв. м является ООО «СЗ "ЮРСК"».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ "ЮРСК"» зарегистрировано в Краснодаре в 2019 году. Основной вид деятельности общества — строительство жилых и нежилых зданий. Руководителем и бенефициаром компании указан Сергей Мартынов. Убыток по итогам 2021 года составил 424 тыс. руб.

Из материалов дела следует, что в декабре 2021 года комиссия регионального УФАС признала жалобу застройщика на действия мэрии, отказавшейся выдавать разрешение на строительство многоквартирных домов, обоснованной. Пятнадцатый Арбитражный суд, а также Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставили решение первой инстанции без изменения.

Арбитражный суд Краснодарского края в январе 2022 года также отказал в удовлетворении иска мэрии о признании строящегося ЖК в Пригородном самовольной постройкой. В исковом заявлении администрации говорилось, что эти здания возводятся без разрешения, в связи с чем подлежат сносу. Однако экспертиза показала, что на земельном участке объекты капитального строительства отсутствуют, а фундамент не является объектом недвижимости.

Тат Гаспарян

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