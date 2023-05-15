Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бабушка убитой на Кубани девушки-аниматора скончалась через несколько дней после похорон внучки

Бабушка убитой на Кубани аниматора Татьяны Мостыко скончалась спустя несколько дней после похорон девушки. Об этом 11 мая сообщила мать убитой Надежда Плешкова в VK.

Церемония прощания с Татьяной Мостыко прошла 7 мая в Красноярске. Мать девушки поблагодарила фонд Олега Дерипаски, поисковый отряд «Лиза Алерт», волонтеров и организации, которые помогли в поисках дочери, транспортировке тела в родной город и организации похорон.

Татьяна Мостыко и Кирилл Чубко были убиты по пути в Усть-Лабинск с детского праздника. Троих подозреваемых в убийстве аниматоров заключили под стражу до 30 июня текущего года.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...