На сайте «Азимут» началась продажа билетов из Москвы в Тбилиси

Авиакомпания «Азимут», базирующаяся в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Минеральных Водах, получила разрешение властей Грузии выполнять регулярные рейсы в страну с 17 мая, сообщает «Ъ».

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«Азимут» будет летать из Москвы (Внуково) в Тбилиси семь раз в неделю. «Это будут чартерные полеты»,— сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили телеканалу Imedi.

В системе бронирования авиакомпании «Азимут» появились рейсы из Москвы в Тбилиси. При попытке купить билет на 17 и 18 мая сообщается, что на выбранные даты нет мест. На 19 мая стоимость билетов в один конец варьируется от 17,1 до 62,7 тыс. руб. Вылет из Москвы запланирован на 8:50, время полета до Тбилиси составляет пять часов.

Наталья Решетняк

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