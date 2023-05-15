Wildberries обратилась в полицию после вскрытой схемы хищения товаров в Сочи

В Wildberries прокомментировали сведения о том, что владельцы сочинских ПВЗ якобы раскрыли схему воровства товаров перевозчиками. В компании требуют разобраться с мошенниками, пишет Telegram-канал Shot.

«Установлено, что к хищению товаров причастны сотрудники партнера-перевозчика, замешанные в других выявленных ранее хищениях, заявление в начале недели уже было передано нашим партнером-перевозчиком и представителями компании в полицию для возбуждения уголовного дела»,— цитирует информационный канал Wildberries.

Отмечается, что после проверки с владельца сочинского ПВЗ снимут удержания за пропавшие товары. В компании рассчитывают на скорейшее решение вопроса.

Ранее в сети распространилось сообщение одного из владельцев ПВЗ в Сочи Михаила Борзикова. Он рассказал, что вместе с коллегами якобы вычислил схему мошенничества. По его словам, с аккаунтов, оформленных на чужие сим-карты, заказываются дорогие позиции. Подставной клиент приходит в ПВЗ и отказывается от товара. Позже приезжает водитель, называет код, который ему по телефону сообщает логист, и забирает товар на возврат. После этого на товар переклеиваются этикетки, и коробка исчезает.

Мужчина утверждает, что из-за этой схемы его оштрафовали уже почти на 1 млн руб., ему нечем платить зарплату сотрудникам и за аренду. По его словам, в такой ситуации оказались сразу несколько ПВЗ в Сочи. При этом обращения в администрацию маркетплейса результата не дали, из-за этого предприниматель вынужден закрыть свои пункты выдачи.

Татьяна Ручкина

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