«Вегас» не прогадал с российским форвардом

Героем стартового матча четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Эдмонтон Ойлерс» стал российский форвард Иван Барбашев. Два гола Барбашева, которого «Вегас» выменял у «Сент-Луис Блюз» в конце зимы, и множество других полезных действий российского хоккеиста помогли его клубу одержать домашнюю победу — 6:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Барбашев (слева ) и вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер

Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters Иван Барбашев (слева ) и вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер

Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters

На излете зимы, перед вступлением в силу запрета на обмены, «Вегас» был отнюдь не самым активным среди клубов НХЛ на рынке. Наоборот, он вел себя довольно сдержанно, в отличие от некоторых конкурентов, тоже высоко котировавшихся и тоже явно настроенных не просто проникнуть в play-off, а пройти там далеко. Но матч, открывший серию «Вегаса» с «Эдмонтоном», заставил вспомнить об одной из не таких уж с виду броских сделок клуба.

В конце февраля тот взял из «Сент-Луиса» за небольшую компенсацию в виде юниора с не слишком понятными перспективами Зака Дина российского форварда Ивана Барбашева, хоккеиста с любопытной карьерой. В юности он выступал за юниорские и молодежные сборные, но все-таки не считался тогда, в начале и середине прошлого десятилетия, игроком, одаренным как-то по-особенному.

Но Барбашев решил все же пробиваться в НХЛ — и через канадские юниорские команды, через фарм-клуб «Сент-Луиса» пробился в его основу, беря не столько талантом, сколько трудолюбием, готовностью выполнять любую роль, предложенную ему тренером, и не отлынивать от черновой работы.

По сути, в первом же полноценном сезоне в НХЛ — четыре года назад — Ивану Барбашеву довелось стать обладателем Кубка Стэнли. А потом его статус в клубе постепенно повышался, и из трудяги из четвертого звена он превратился в хоккеиста звеньев верхних, получающего много игрового времени и набирающего достаточно пристойную сумму очков.

Правда, «Сент-Луис» после своего взлета в 2019 году уровень сохранить не смог и ушел в тень. А в текущем сезоне, похоже, вообще заранее смирился с тем, что в сегодняшнем составе грандиозных достижений ему уже не совершить, и по ходу него инициировал кадровую перестройку, расставшись сразу с несколькими важными персонажами. Так, Райан О’Райлли отправился в «Торонто Мейпл Лифс», а Владимир Тарасенко — в «Нью-Йорк Рейнджерс». «Вегасу» же перепал 27-летний Барбашев, который в смысле звучности имени, конечно, уступает двум партнерам. Но вряд ли клуб, который его приобрел, пожалел о том, что именно на нем остановил свой выбор.

Еще по ходу регулярного чемпионата ESPN и другие североамериканские медиаресурсы, освещающие хоккей, отмечали, что Иван Барбашев идеально подходит под традиционную для «Вегаса» игровую концепцию, которая нравится и его нынешнему тренеру Брюсу Кэссиди. Она замешана не на ставке на суперзвезд, а на активной игре всех четырех звеньев атаки и всех трех пар защитников на любом участке площадки, на пахоте. И в этом смысле универсал Барбашев был для «Вегаса» отличной находкой

Play-off же его достоинства высветил еще ярче.

Иван Барбашев классно провел серию стартового раунда, в которой «Вегас» вынес — 4:1 — «Виннипег Джетс», а серию раунда следующего открыл потрясающим по продуктивности матчем.

В нем его команда встречалась со своим, можно сказать, антиподом — полагающимся как раз в основном на редко пропадающее вдохновение бесподобных суперзвезд «Эдмонтоном», у которого в линии атаки есть набравший в регулярном чемпионате более 150 баллов Коннор Макдэвид и второй вслед за ним бомбардир чемпионата Леон Драйзайтль, находящийся сейчас в сумасшедшем тонусе. Драйзайтль забил «Вегасу» аж четыре гола, Макдэвид тоже был неплох. Но их персональных подвигов оказалось все-таки мало, чтобы справиться с как обычно жесткими, дисциплинированными и не прощающими ошибок хозяевами. А лучшей иллюстрацией этих их качеств была как раз игра Ивана Барбашева.

Он забросил две шайбы разными способами: одну — расстреляв голкипера Стюарта Скиннера после потери, другую — ловко подставив клюшку на пятачке. Но это далеко не все. Еще Барбашев сделал четыре так называемых хита — акцентированных силовых приема против соперников, ценящихся в play-off, и заблокировал два чужих броска. Шикарная на самом деле статистика, ничуть не менее яркая, чем покер Драйзайтля, особенно учитывая исход матча.

Алексей Доспехов