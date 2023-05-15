Промышленное производство в марте в еврозоне упало на 4,1% в месячном выражении

По итогам марта объем промышленного производства в еврозоне упал на 4,1% в месячном выражении и на 1,4% в годовом. Об этом сообщил Евростат, данные приводит «Прайм». Ранее аналитики прогнозировали снижение на 2,5% в месячном выражении и рост на 0,9% в годовом.

В Евросоюзе объем промышленного производства в марте упал на 1,3% в годовом и на 3,6% в месячном выражении.

Производство товаров длительного пользования в месячном выражении в еврозоне выросло на 2,8%, в ЕС — на 2%. Объем производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне сократился на 0,8%, в ЕС — на 1,3%.

Производство в топливно-энергетическом секторе в еврозоне уменьшилось на 0,9%, в ЕС — на 1% в месячном выражении, промежуточных товаров — на 1,8% в еврозоне и на 1,6% в ЕС.

Самое большое снижение производства в феврале к январю зафиксировали в Ирландии (–26,3%), Швеции (–3,9%) и Германии (–3,1%). Больше всего показатель вырос в Финляндии (+3%), Словении (+2,3%) и Норвегии (+2,2%).

Ранее Евростат сообщал, что инфляция в еврозоне в апреле выросла до 7% в годовом исчислении. Больше всего выросли цены на продукты, алкогольные и табачные изделия. 4 мая на фоне продолжающейся инфляции Европейский центральный банк поднял ключевую ставку до 3,75%, депозитную ставку — до 3,25%, по маржинальным кредитам — до 4%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Утверждение жесткости».

Олеся Павленко