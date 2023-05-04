ЕЦБ поднял ключевую ставку на 25 б.п. до 3,75%

Европейский центральный банк повысил основные ставки на 25 базисных пунктов. Ключевая ставка увеличена до 3,75%, депозитная ставку до 3,25%, по маржинальным кредитам — до 4%.

«В свете продолжающегося высокого инфляционного давления Совет управляющих сегодня принял решение поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов»,— говорится в сообщении регулятора.

Вчера, 3 мая, Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, доведя ее уровень до 5–5,25%.

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