Инфляция в еврозоне в апреле выросла до 7% в годовом исчислении, следует из данных статистической службы Европейского союза. В марте она составляла 6,9%. Как отмечает Евростат, больше всего в апреле дорожали продукты, алкогольные и табачные изделия.

Цены на продукты питания и напитки в апреле показали рост на 13,6%. В марте этот показатель составлял 15,5%. Цены на энергоносители выросли на 2,5%, в то время как в марте они упали на 0,9%. Показатель базовой инфляции, не учитывающий изменение цен на продовольствие и энергоносители, снизился до 5,6%. В марте он составлял 5,7%.

Самый высокий уровень инфляции в апреле среди стран, входящих в еврозону, был у Латвии (15%), Словакии (14%), Литвы (13,3%) и Эстонии (13,2%). Самый низкий — у Люксембурга (2,7%), Бельгии (3,3%), Испании и Кипра (по 3,8%). В Германии инфляция в апреле слегка замедлилась — 7,6%, в марте была 7,8%. Во Франции обратная тенденция — 6,9% против 6,7%.

Алена Миклашевская