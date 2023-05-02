Роспотребнадзор отчитался о снижении заболеваемости ОРВИ, COVID-19 и гриппом

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась за неделю на 8%, коронавирусом — на 11%. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с прошлой неделей снизилась почти на 8%, зарегистрировано 604 тыс. случаев»,— сообщили в ведомстве. Заболеваемость коронавирусом за неделю упала на 11% — до 39,7 тыс. случаев.

При этом подварианты штамма «Омикрон» остаются преобладающими. Доля вирусов гриппа среди циркулирующих респираторных вирусов также снизилась: на сегодня она составляет 22,7%.

Как ранее писал «Ъ», в декабре и январе масштаб заболеваемости ОРВИ и гриппом значительно превысил показатели сезонов 2020–2021 годов. Однако доля коронавируса SARS-CoV2 в ОРВИ составила меньше 9% и продолжает снижение.

Кроме того, летальность от «нового» коронавируса тоже сильно упала: в марте она не превышала 0,4%. Эксперты считают: такие показатели позволяют утверждать, что прошлой зимой мир в части ОРВИ практически вернулся в доковидную эпоху.

Как мир вернулся в доковидную эпоху — читайте в обзоре ситуации с ОРВИ и SARS-CoV2 в России и в мире.

Анастасия Ларина