Китай добавил порт Владивосток в качестве транзитного для внутренней торговли

Главное таможенное управление Китая добавило порт Владивосток в качестве транзитного для товаров внутренней торговли. Нововведения вступят в силу с начала июня, сообщило в Telegram представительство МИД РФ во Владивостоке.

В ведомстве уточнили, что провинции Цзилинь и Хэйлунцзян обычно отправляют свои товары на юг Китая через порты провинции Ляонин, расстояние до которых по земле достигает около 1 тыс. км. Теперь можно будет вывозить товары через Суйфэньхэ или Хунчунь во Владивосток (до него около 200 км), оттуда — по морю в южные регионы КНР.

В 2022 году товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3%, до $190,27 млрд, что стало рекордом. Таможня называла КНР в числе главных торговых партнеров России по итогам прошлого года. Помощник президента РФ Максим Орешкин говорил, что Китай стал ключевым российским партнером, обойдя Евросоюз по объему торговли с РФ.

Лаура Кеффер