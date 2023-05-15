ЦБ хочет усилить ответственность блогеров и Telegram-каналов за инвестсоветы

Центробанк (ЦБ) считает нужным усилить ответственность за незаконные инвестиционные советы, поступающие от блогеров и Telegram-каналов, заявил член совета директоров ЦБ Михаил Мамута. По его словам, защитить средства россиян также поможет запрет привлекать деньги физлиц в не поднадзорные регулятору компании.

Он рассказал «РИА Новости», что в ЦБ «не сказать, чтобы массово, но поступают жалобы». «К сожалению, часто люди, которые называют себя инвестсоветниками, ими не являются, то есть не являются участниками СРО финрынка и не входят в реестр инвестиционных советников, который ведет Банк России. Люди следуют каким-то советам телеграм-каналов, часто анонимных, вообще неизвестных людей либо советам как бы гуру»,— сообщил господин Мамута в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

По его мнению, последствия незаконных инвестиционных советов «близки к злоупотреблению правом». В ЦБ считают, что «регулирование института инвестсоветников требует совершенствования». В частности, нужно установить, что является инвестрекомендацией, кто может давать и какие у этого последствия. «Мы также поддерживаем законопроект, который бы запрещал привлекать денежные средства граждан в компании, которые не находятся под надзором ЦБ, потому что по-другому это не победить»,— уточнил Михаил Мамута.

На прошлой неделе ЦБ запустил образовательный проект «Рублерост», имитирующий сайт финансовой пирамиды. Его цель — помочь россиянам не попадать на удочку мошенников. На сайте имитируются самые распространенные варианты схем аферистов, распространенные в сети. В частности, проект объясняет, что пользователям нужно насторожиться, когда кто-то обещает им высокий доход при минимальных усилиях.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Финансовую грамотность повысят играючи».

Лаура Кеффер