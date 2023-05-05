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Коммерсантъ FM
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ЦБ запустил образовательный проект, имитирующий сайт финансовой пирамиды

Центробанк (ЦБ) запустил образовательный проект о том, как не стать жертвой мошенников. Этот проект под названием «Рублерост» имитирует сайт финансовой пирамиды, говорится в пресс-релизе регулятора.

В ЦБ пояснили, что на сайте собраны все самые популярные уловки мошенников. Этот проект «помогает понять и запомнить, на что обратить внимание, если вам обещают высокий доход при минимальных усилиях», уточнил регулятор.

На сайте проекта говорится, что там спрятано семь самых популярных уловок, которые чисто используют создатели финансовых пирамид. В частности, «Рублерост» обещает «до 500% прибыли уже завтра». Также на сайте приводятся отзывы людей, которые якобы получили деньги — от 250 тыс. руб. до 1,5 млн руб. за месяц.

В 2022 году ЦБ выявил в России около 5 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности против 2,7 тыс. годом ранее. Около 2 тыс. из них оказались пирамидами. Для борьбы с ними регулятор решил позволить привлекать инвестиции населения только поднадзорным ему организациям.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Деньги потратят профессионально».

Лаура Кеффер

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