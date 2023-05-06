Финансовую грамотность повысят играючи

Центробанк запустил образовательный проект «Рублерост». Его цель — помочь россиянам не попадать на удочку мошенников. На сайте имитируются самые распространенные варианты схем аферистов, распространенные в сети. Интерактивный проект объясняет, что пользователям следует насторожиться, когда кто-то обещает им высокий доход при минимальных усилиях. Насколько эффективны такие меры борьбы с мошенниками? Об этом — Андрей Загорский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Современным мошенникам нельзя отказать в гибкости и изобретательности. В своих махинациях они обычно умело используют новостную повестку, предлагая актуальные и востребованные в конкретный момент услуги. Скажем, завести карту в иностранном банке или быстро получить якобы положенные гражданину, согласно тем или иным поправкам к законодательству, выплаты. Или даже защитить его сбережения от мошенников, которые на них якобы покушаются. В общем, вариантов столько, что перечислить их все просто невозможно, да и к тому же этот набор постоянно обновляется.

Проект ЦБ «Рублерост» в игровой форме информирует россиян о деятельности финансовых пирамид и других сценариях, которые применяют аферисты. Сайт выглядит как ловушка, обещающая быстрое обогащение разными способами. К примеру, 500% прибыли уже завтра. Если пользователь соблазнится на одно из заманчивых предложений, всплывет баннер с разъяснением, что это обман, и описанием мошеннической схемы. Подобные проекты — важнейший и весьма эффективный элемент профилактической работы, уверен руководитель направления Aura компании «РТК-Солар» Александр Вураско:

«Значительная часть людей, ставших жертвами, впоследствии говорят, что не слышали о существовании подобного рода мошенничеств. Естественно, все это должно делаться в комплексе. Тут необходимо и повышение финансовой грамотности населения, и осведомленности. Параллельно необходимо вести борьбу с фишинговыми сайтами, должны расследоваться факты подобных мошенничеств».

Кстати, в начале этого года ЦБ представил детскую игру «Экономикум», рассчитанную на развитие экономической и финансовой грамотности. В ней нужно управлять всепланетным Центробанком и таким образом разрешать сложные экономические ситуации. Игру протестировал редактор “Ъ FM” Иван Якунин. По его словам, она может дать некоторое представление о работе экономических механизмов, но в ней не хватает важных деталей, которые позволяли бы четко понимать взаимосвязь между действиями регулятора и их результатами:

«"Экономикум" устроена таким образом, что игроку описываются какие-то обстоятельства и нужно выбрать один из двух вариантов ответа. Как правило, это повышать или не повышать ставку. Сначала пользователю рассказывают про какую-то планету с ее жителями, у которых то засуха, то инфляция 700%, и ему надо как-то с этим разобраться.

Хотелось бы для начала объяснить игрокам, особенно если ставка на молодую аудиторию, как, вообще, это работает. Почему люди несут деньги в банки, стараются сберегать? Почему не тратят много? Возможно, навыки приобретаются в процессе, потому что, если принимается неправильное решение, тут же инфляция ускоряется еще на 200%, планета тонет в хаосе, все сметают товары с полок, и все ужасно».

Любопытно, кстати, что в последнее время аферисты все чаще пытаются обманывать граждан, представляясь по телефону сотрудниками Центробанка. Например, предлагают перевести их деньги, которые якобы находятся под угрозой, на некий «специальный безопасный счет» в ЦБ. Или заявляют, что потенциальная жертва оформила себе кредит, который регулятор одобрил.

Мошенники много лет остаются бичом законопослушных, но подчас слишком доверчивых граждан. Можно ли рассчитывать на то, что в обозримом будущем россияне будут реже попадаться в расставляемые для них ловушки? Директор и партнер компании «IT-Резерв» Павел Мясоедов отвечает на этот вопрос утвердительно. Однако, по его словам, полностью пресечь деятельность аферистов все же вряд ли удастся:

«Мы будем наблюдать тренд уменьшения количества атак, базирующихся на социальном инжиниринге. Люди привыкают к мошенническим уловкам, а Центробанк, оператор и другие органы предпринимают действия для борьбы с киберпреступниками. Но никто не знает, будут ли какие-то массовые или крупные социальные потрясения вроде пандемии, когда мир будет меняться. Потому что при любых таких изменениях и появляются как раз новые инструменты, которыми пользуются мошенники. В среднесрочной перспективе таких преступлений станет меньше, но, конечно, нельзя сказать, что это будет сведено на нет».

По данным Центробанка, в 2023 году мошенники похитили у россиян почти 13,5 млрд руб. Эксперты считают, что в текущем году основным каналом, через который будут действовать аферисты, станут мессенджеры.

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