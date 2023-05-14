Шольц выступил против мирного урегулирования на Украине на условиях России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир на Украине возможен, только если Россия выведет из страны свои войска. ФРГ поддерживает Украину в отказе от мира на условиях РФ, добавил господин Шольц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Олаф Шольц (справа)

Фото: Fabrizio Bensch/File Photo, Reuters Владимир Зеленский и Олаф Шольц (справа)

Фото: Fabrizio Bensch/File Photo, Reuters

«Украина готова к миру. Но при нашей поддержке они требуют, чтобы не было замороженного конфликта и мира, продиктованного Россией. ...Россия должна вывести войска. Иначе мы не сможем достичь этого (установления мира на Украине.— “Ъ”)»,— сказал канцлер ФРГ (цитата по Spiegel).

По словам господина Шольца, он придерживается этой позиции на переговорах по всему миру. При этом он поддержал стремление других государств помочь мирному урегулированию на Украине, но в очередной раз подчеркнул, что для этого Россия должна вывести из страны свои войска.

Господин Зеленский, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос о мирном урегулировании, заявил, что любой мирный план должен быть основан на «формуле мира» Украины, которую президент представил в ноябре 2022 года. План состоит из десяти пунктов. Среди условий: вывод российский войск, восстановление территориальной целостности Украины, ядерная безопасность, освобождение всех пленных.

Сегодня, 14 мая, Владимир Зеленский прибыл в Германию. Утром он встретился с президентом ФРГ Вальтером Штайнмайером. Накануне господин Зеленский побывал в Риме, где встречался с премьером Италии Джорджей Мелони и президентом Италии Серджо Маттареллой, а также с папой римским Франциском.

Западные партнеры Украины неоднократно подчеркивали, что военный конфликт с Россией должен завершиться на условиях Киева. В частности, 5 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что единственной стратегией, которая позволит завершить российско-украинский конфликт, следует считать план президента Украины Владимира Зеленского. В Кремле эти требования назвали отказом от переговоров.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов