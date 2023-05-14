Главные новости к утру 14 мая

Шведская певица Лорин во второй раз выиграла «Евровидение». Швеция победила в конкурсе в седьмой раз и повторила рекорд Ирландии по этому показателю. Второе и третье места заняли представители Финляндии и Израиля. «Ъ» спросил у читателей, как они относятся к конкурсу.

По всей Украине ночью действовала воздушная тревога. Взрывы произошли в Киеве, Харькове, Тернополе, а также в подконтрольном Киеву Херсоне.

Предприятие «Консервсушпрод» в Стародубе было атаковано украинским беспилотником, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Никто не пострадал.

Президент Украины Владимир Зеленский за закрытыми дверями предлагал «наносить удары по России» и перебросить войска на ее территорию, чтобы «оккупировать некоторые российские приграничные города», сообщила The Washington Post (WP). Утверждается, что украинский лидер также хотел «взорвать трубопровод» «Дружба» и тем самым «разрушить промышленность» Венгрии.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин.

Посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов не исключил выхода России из Арктического совета при нарушении ее прав. РФ на этой неделе передала председательство Норвегии. О работе Арктического совета

Израиль и сектор Газа обменялись ударами после достижения соглашения о прекращении огня. Об отношениях Израиля и Палестины