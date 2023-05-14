По всей Украине вновь объявлена воздушная тревога

Взрывы снова произошли в нескольких регионах Украины. По всей территории страны звучит воздушная тревога.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил о работе средств противовоздушной обороны. Глава тернопольской военной областной администрации Владимир Труш заявил о звуках взрывов в регионе. Украинские СМИ со ссылкой на очевидцев пишут о взрывах в Херсоне, который контролируют украинские войска. Как сообщает телеканал ТСН, по предварительной информации, взрывы также произошли в Сумской области.

С позднего вечера 13 мая на Украине уже действовала воздушная тревога. Взрывы произошли в Киеве, Харькове, Тернополе и Херсоне. Известно, что в в Тернопольской области повреждены складские помещения.