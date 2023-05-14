Губернатор заявил, что консервный завод в Брянской области был атакован беспилотником

Предприятие «Консервсушпрод» в Стародубе было атаковано украинским беспилотником, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Никто не пострадал.

«В результате сброса боеприпаса повреждена крыша здания. На месте работают оперативные службы»,— написал господин Богомаз в Telegram.

Накануне, 13 мая, в Брянской области, как стало известно «Ъ», произошло крушение двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35. Их экипажи погибли. Власти региона подтвердили крушение только одного вертолета.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ракетная атака в небе».

Леонид Уварчев