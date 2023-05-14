Израиль и сектор Газа обменялись ударами после достижения соглашения о прекращении огня

Израиль обвинил группировки в секторе Газа в ракетном обстреле после того, как вступил в силу договор о прекращении огня. Израильские военные в ответ наносят удары по территории анклава.

Армия обороны Израиля сообщила в Telegram, что из сектора Газа в сторону страны были выпущены две ракеты. Средства противовоздушной обороны перехватили одну из них, вторая упала на открытой местности.

Израиль и Палестина договорились прекратить огонь с 22:00 13 мая. Сообщение Иерусалима об ответной атаке было опубликовано ближе к полуночи. Соглашение о прекращении огня достигнуто при посредничестве Египта. Стороны обязались не наносить удары по жилым домам или мирным жителям.

9 мая Израиль начал в секторе Газа военную операцию «Щит и стрела» против «Исламского джихада». 13 мая Минобороны Израиля сообщило, что сектор Газа выпустил по территории Израиля более 1 тыс. ракет с начала военной операции.

Об отношениях Израиля и Палестины — в материале «Ъ» «Одна родина на двоих».

Леонид Уварчев