Бастрыкин констатировал факты коррупции и мошенничества в корпорациях при выполнении гособоронзаказа

Корпорации при выполнении гособоронзаказа допускают коррупцию и воровство, заявил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. В каких корпорациях были выявлены такие схемы, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Очень много мошеннических схем реализуется даже в сфере оборонной промышленности. В это тяжелое для страны время, выполняя оборонзаказ, нашими корпорациями допускаются факты коррупции и воровства. Дальше уже просто ехать некуда»,— сообщил господин Бастрыкин на сессии «Уголовная ответственность юридических лиц: проблемы и перспективы» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), его слова приводит «РИА Новости».

Господин Бастрыкин говорил, что в 2022 году в отношении 60 чиновников были заведены уголовные дела о коррупции в оборонно-промышленном комплексе. Число дел по этим статьям, которые поступили в суды, увеличилось на 10% по сравнению с 2021 годом (8,7 тыс. дел против 8 тыс.). В марте Госдума приняла закон, который дает Генпрокуратуре право получать доступ к отчетам о гособоронзаказе. Ранее доступ к этим данным имели государственные заказчики, Счетная палата, уполномоченные банки, федеральный орган исполнительной власти и ряд других ведомств.

Как проходит ПМЮФ — в публикации «Ъ» «Суверенитет в законе».

Виктория Колганова