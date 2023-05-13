Суверенитет в законе

Система международного правосудия себя дискредитировала, а новую создать практически невозможно из-за отсутствия согласия между крупнейшими мировыми державами, заявил 12 мая заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании XI Международного юридического форума. В современном мире России не на что рассчитывать, кроме стойкости российского солдата, подкрепленной ядерным потенциалом страны, вторил ему председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин. Необходимо ввести уголовную ответственность за русофобию, взывали омбудсмен Татьяна Москалькова и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. В течение двух дней участники форума пытались нащупать границы национального суверенитета и, кажется, договорились о создании «санкционного клуба».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В своих выступлениях на ПМЮФ председатель КС Валерий Зорькин был одним из немногих, кто стремился к балансу

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В своих выступлениях на ПМЮФ председатель КС Валерий Зорькин был одним из немногих, кто стремился к балансу

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ежегодный Петербургский международный юридический форум традиционно предваряет Петербургский международный экономический форум и с самого начала создавался как пространство для профессионального диалога по вопросам права между юристами, политиками и крупным бизнесом. Его гостями становились представители юридических сообществ Великобритании и США, министры юстиции европейских стран, международные арбитры и руководители юридических подразделений транснациональных корпораций. Однако с прошлого года формат мероприятия начал меняться: среди иностранных гостей преобладают юристы с Ближнего Востока, Азии и Африки, а обсуждают участники уже не столько детали бизнеса, сколько вопросы укрепления государственного суверенитета. Не случайно главная тема пленарного заседания форума на этот раз была заявлена как «Суверенитет в праве».

Именно верховенство закона должно стать основой для нового, более справедливого многополярного миропорядка, объяснил собравшимся заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Но действующая система международного правосудия себя исчерпала, она неактуальна и несправедлива, говорил он. Основные площадки утратили свою привлекательность, не признаются в качестве справедливых и полезных — вот, например, Международный уголовный суд (МУС), который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Он обострил ситуацию и создал предпосылки для начала войны, возмутился зампред Совбеза. «Что такое ордер на арест иностранного лидера?.. Это casus belli (с лат. "повод для войны"), за которым может последовать начало войны, если что-то подобное произойдет»,— предупредил он.

Новые институты создать в ближайшие годы не получится: слишком велики противоречия в международном сообществе, убежден господин Медведев. Поэтому международное право в ближайшее время будет трансформироваться в сторону многополярной системы взаимоотношений между государствами, объяснил политик и тут же с энтузиазмом поддержал предложение министра юстиции Исламской Республики Иран Амина Хоссейна Рахими о создании «антисанкционного клуба» стран и общей борьбе с незаконными рестрикциями Запада.

Внутренним резервом для укрепления суверенитета может стать борьба с русофобией, которая уже практически официально признана враждебной идеологией. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, выступая на форуме, заявила о необходимости дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и ввести уголовную ответственность за дискриминационные действия в отношении россиян и соотечественников. По ее словам, депутаты уже прорабатывают такую идею совместно с Минюстом и другими ведомствами, это делается по поручению президента по итогам одной из последних встреч с правозащитниками. По словам госпожи Яровой, речь идет прежде всего о должностных лицах, которые формируют политику государства в отношении россиян и соотечественников.

«У нас есть статья за разжигание розни, но это особый квалифицирующий состав, который имеет под собой идеологические корни и огромные негативные последствия для общества и государства»,— поддержала идею уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Субъектом этого преступления будут иностранные граждане, добавила она, но пусть хотя бы в морально-нравственном плане они несут ответственность. Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев также считает, что «нужен политический жест» и нужна отдельная статья о русофобии. «Наши противники говорят "руки коротки",— вступил в заочную дискуссию с такими оппонентами господин Фадеев.— Да, сегодня коротки. Но правильно иметь уголовное дело, решение судебное, а там посмотрим, как обернется политическая и военная ситуация...».

Об окончательном разводе с Западом говорил и председатель КС Валерий Зорькин в своей лекции, с которой он традиционно выступает на форуме. Европа, которой российский образованный класс столько веков восхищался и частью которой хотел стать, вовсе не готова признавать Россию в качестве даже дальней родственницы, констатировал он. Напротив, Западом против России фактически развязана беспрецедентная гибридная война, говорил председатель КС. В современном мире, подытожил он, «России не на что рассчитывать, кроме стойкости российского солдата, подкрепленной ядерным потенциалом страны».

Впрочем, в отличие от Медведева, основной месседж господина Зорькина был адресован не столько зарубежным оппонентам, сколько российским элитам. Он напомнил, что в свое время реформы Александра II провалились в том числе и потому, что не нашли поддержки в среде реакционного дворянства. Поэтому несправедливо возлагать ответственность на последовавшие затем «кровавые катаклизмы» только на революционеров. «Ответственность за будущие смуты всегда несет правящий класс, не способный вовремя поступиться хотя бы частью своих корыстных интересов ради того, чтобы сохранить действительную связь с народом»,— настаивал председатель КС. По его мнению, история повторяется. «Даже сейчас мы слышим безответственные речи тех, кто призывает к полному свертыванию всего, что приобретено, ради возвращения в какую-то якобы почвенную утопию»,— отмечал господин Зорькин. Отказ от верховенства права, равенства всех перед законом и судом чреват национальной катастрофой, предупредил он.

Анастасия Корня