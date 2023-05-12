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Коммерсантъ FM
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Wildberries договорился с протестовавшими продавцами и приостановил начисления за рекламу

Wildberries достиг соглашения с недовольными продавцами, которые протестовали в офисе компании. Маркетплейс приостановил начисления за рекламу на время следственных действий. Об этом сообщил «Прайм» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Достигли договоренности с продавцами, которые пришли к нам в офис: приостановили начисления за рекламу на время проведения следственных действий сотрудниками полиции»,— заявили в пресс-службе. В компании утверждают, что большая часть продавцов признала использование серых схем продвижения и готова сотрудничать со следствием.

Вчера, 12 мая, Wildberries сообщила о раскрытии серой схемы рекламы через Telegram-бот, который позволял продавцам бесплатно проводить рекламные кампании. В результате маркетплейс получил ущерб в 650 млн руб. Компания обратилась в следственные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в особо крупном размере.

В тот же день группа продавцов пришла в главный офис маркетплейса у станции метро «Автозаводская» в Москве. Представитель митингующих продавцов адвокат Александра Бакшеева заявила, что в ночь на 11 мая у поставщиков списали около 2 млрд руб. за «некие рекламные услуги». В пресс-службе Wildberries сообщали, что их служба поддержки маркетплейса общается с протестующими продавцами у офиса. СМИ писали, что сотрудники компании также провели опрос продавцов. Вечером к зданию на «Автозаводской» приехали восемь полицейских машин.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Реклама скрылась от Wildberries».

Олеся Павленко

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