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Коммерсантъ FM
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Суд в Красноярске приговорил Анатолия Быкова к 11 годам колонии по второму уголовному делу

Центральный районный суд Красноярска приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 11 годам лишения свободы по делу о подстрекательстве к убийству (ч. 4 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ранее он уже был судим, по совокупности наказаний ему назначили 17 лет колонии строгого режима. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Анатолия Быкова

Анатолия Быкова

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Анатолия Быкова

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

«С учетом вынесенного в сентябре 2021 года приговора суд частично присоединил наказание и окончательно назначил Быкову 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима»,— сообщили в суде.

По версии следствия, Быков нанял киллера за $50 тыс. для убийства предпринимателя Андрея Неколова и вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского. От наказания за подстрекательство к убийству господина Грабовского освободили из-за истечения сроков давности. Обвинение запрашивало для него 18 лет колонии строгого режима по совокупности наказаний. Он отрицает свою вину.

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В 2021 году Анатолия Быкова признали виновным по другому уголовному делу — организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Суд назначил ему 13 лет колонии общего режима. В 2002 году он также получил шесть с половиной лет условно за организацию покушения на криминального лидера Красноярска Вилора Струганова.

В марте 2023 года СКР сообщил о завершении расследования по третьему уголовному делу против него по статье об убийстве в составе организованной группы (ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, в 1998 году Анатолий Быков организовал убийство 48-летнего криминального авторитета Владимира Филиппова. Убийство выполнили участники бандгруппы.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Я знаю больше, чем ФСБ».

Олеся Павленко

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