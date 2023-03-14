Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР завершил расследование еще одного дела против Анатолия Быкова

Следователи завершили расследование еще одного уголовного дела против красноярского бизнесмена и экс-депутата местного заксобрания Анатолия Быкова, которого обвиняют в убийстве, совершенном организованной группой (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Нового уголовное дело возбуждено по той же статье — об убийстве в составе организованной группы. Об этом сообщили в пресс-службе управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Это третье уголовное дело против Быкова.

Анатолий Быков

Анатолий Быков

Фото: прокуратура Красноярского края

Анатолий Быков

Фото: прокуратура Красноярского края

По версии следователей, в первой половине 1998 года Анатолий Быков организовал убийство 48-летнего криминального авторитита Владимира Филиппова. Его застрелили участники организованной группы в ночь на 18 июня 1998 года около дома 187 по улице Тимошенкова. Орудием убийства стали газовые пистолеты, переделанные для стрельбы боевыми патронами.

Анатолий Быков отрицает свою вину. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В 2021 году Анатолия Быкова признали виновным в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Тогда его приговорили к 13 годам колонии общего режима.

9 марта в Красноярске начались судебные прения по второму уголовному делу против него. Следователи считают, что Быков нанял киллера для убийства предпринимателя Андрея Неколова и вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского. Обвинение запросило 18 лет колонии строгого режима с учетом наказания по первому уголовному делу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прокуратура плюсует сроки».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...