СКР завершил расследование еще одного дела против Анатолия Быкова

Следователи завершили расследование еще одного уголовного дела против красноярского бизнесмена и экс-депутата местного заксобрания Анатолия Быкова, которого обвиняют в убийстве, совершенном организованной группой (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Нового уголовное дело возбуждено по той же статье — об убийстве в составе организованной группы. Об этом сообщили в пресс-службе управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Это третье уголовное дело против Быкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Быков

Фото: прокуратура Красноярского края Анатолий Быков

Фото: прокуратура Красноярского края

По версии следователей, в первой половине 1998 года Анатолий Быков организовал убийство 48-летнего криминального авторитита Владимира Филиппова. Его застрелили участники организованной группы в ночь на 18 июня 1998 года около дома 187 по улице Тимошенкова. Орудием убийства стали газовые пистолеты, переделанные для стрельбы боевыми патронами.

Анатолий Быков отрицает свою вину. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В 2021 году Анатолия Быкова признали виновным в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Тогда его приговорили к 13 годам колонии общего режима.

9 марта в Красноярске начались судебные прения по второму уголовному делу против него. Следователи считают, что Быков нанял киллера для убийства предпринимателя Андрея Неколова и вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского. Обвинение запросило 18 лет колонии строгого режима с учетом наказания по первому уголовному делу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прокуратура плюсует сроки».

Олеся Павленко