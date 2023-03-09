Variety: Владимиру Зеленскому второй раз отказали в видеообращении на «Оскаре»

Американская академия киноискусств второй год подряд отказывает президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности выступить с видеообращением на церемонии вручения премии «Оскар». Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обращение Владимира Зеленского на Венецианском кинофестивале

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Обращение Владимира Зеленского на Венецианском кинофестивале

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

По информации издания, с просьбой о предоставлении Владимиру Зеленскому эфирного времени к руководству киноакадемии обратился представитель голливудского агентства по работе с актерами William Morris Agency Майк Симпсон. По каким причинам ему было отказано, не уточняется. Variety отмечает, что информация о выступлении президента Украины на церемонии появилась после публикации результатов опросов, свидетельствующих о снижении в американском обществе поддержки помощи Украине.

В прошлом году от выступления господина Зеленского отказался продюсер «Оскара» Уилл Пэкер, пишет издание. Источники отмечают, что господин Пэкер был обеспокоен тем, что «Голливуд уделяет внимание Украине только потому, что пострадавшие от конфликта — белые».

После начала российской военной операции на Украине Владимир Зеленский выступал на церемониях вручения премий «Грэмми» и «Золотой глобус», а также на Каннском и Венецианском фестивалях. В своих выступлениях президент обращал внимание на военный конфликт на территории Украины и просил оказать поддержку украинцам.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева