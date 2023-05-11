Отель уперся в склад

Бывший депутат гордумы Тамбова от «Единой России» и председатель регионального Союза десантников Алексей Кудачкин столкнулся с препятствиями при развитии одного из направлений бизнеса — парк-отеля «Березка» в лесном пригороде Тамбова. Для расширения объекта предприниматель с согласия местных властей разработал проект планировки и межевания 1,1 га, но затем не смог получить часть этой земли в долгосрочное пользование: обнаружилось, что она входит в запретную зону склада Минобороны. Теперь бизнесмен пытается получить спорную землю в пользование через суд. Эксперты полагают, что шансов на успех у истца немного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Арбитражный суд Тамбовской области назначил на 18 мая очередное заседание по иску Алексея Кудачкина, владеющего рядом тамбовских компаний в сфере строительства и гостиничного бизнеса, к администрации Новолядинского поссовета Тамбовского района. Третьими лицами в деле выступают Минобороны РФ, департамент военного имущества ведомства и Брянское лесничество Минобороны. Министерство уже ходатайствовало об исключении себя из участия в деле, но получило отказ. Также ведомство добивается рассмотрения дела в закрытом заседании.

Истец просит возложить на администрацию Новолядинского поссовета обязанность предоставить в долгосрочное пользование участок площадью 0,86 га в поселке Березка, предназначенный для туристического обслуживания, «для реализации разработанного и утвержденного проекта планировки и межевания». Иск был направлен в арбитражный суд из Тамбовского райсуда: там отметили, что истец «является индивидуальным предпринимателем, а спор носит экономический характер».

Из определения райсуда следует, что господин Кудачкин ранее получил от администрации поссовета разрешение на разработку проекта планировки и межевания одного участка и прилегающей к нему территории общей площадью 1,17 га под размещение туркомплекса «Парк-отель “Березка”». Проект был разработан и предоставлен администрации, прошел общественные слушания и был утвержден. Затем территория общей площадью 0,86 га была поставлена на кадастровый учет и запрошена в долгосрочное пользование. Но администрация в этом отказала из-за нахождения земли «в пределах зоны с особыми условиями» — запретной зоны при военном складе Брянского лесничества Минобороны.

Алексей Кудачкин вчера в беседе с „Ъ“ предпочел не комментировать разбирательство на ранней стадии, отметив, что «это долгая история». Позиция поссовета в деле не раскрывается. В поселке Березка, расположенном в 6 км к востоку от Тамбова в лесной зоне, находится бывший военный городок. Парк-отель «Березка», принадлежащий господину Кудачкину, уже работает в поселке. Он позиционируется как элитный комплекс с гостиницей, гостевыми домами, рестораном, банями и «винным клубом». При этом, согласно данным кадастровой карты, спорная земля затрагивает и нынешнюю территорию «Березки». Участки в поселке продаются по средней цене в 11 млн руб. за гектар.

Специализирующийся на земельных спорах воронежский юрист Сергей Кардашов полагает, что шансы на удовлетворение иска невелики: «Бизнесмен сначала оплатил проекты планировки и межевания территории. А было бы логичным сначала попытаться получить участок, а уже затем с целью определения параметров его использования тратить время и средства на разработку и утверждение проектов». Эксперт напомнил, что Земельный кодекс «не знает такой цели предоставления участка, как “реализация проектов планировки и межевания территории”» (именно для этого истец требует предоставить участок в долгосрочное пользование).

Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников отмечает, что, согласно постановлению правительства РФ 2014 года, в границах «запретной зоны» военного объекта «запрещается или ограничивается хозяйственная и иная деятельность с целью обеспечения безопасности населения при функционировании военного объекта и возникновении на нем чрезвычайных ситуаций или совершении террористического акта»: «При этом конкретные виды разрешенного использования такой земли на практике устанавливаются приказами Минобороны. Соответственно, данная земля имеет ограничения в обороте. Постановлением предусмотрены параметры установления запретных зон, то есть истцу в рамках заявленного иска желательно проверить правильность ее установления». При этом неявка истца в последнее судебное заседание может говорить о потере интереса к делу, полагает господин Валежников. По его мнению, исходя из имеющихся фактов, шансы на удовлетворение иска невелики — если только не были допущены нарушения при установлении запретной зоны.

Олег Мухин