Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Отель уперся в склад

Экс-депутат гордумы Тамбова судится с местной администрацией за землю в пригороде

Бывший депутат гордумы Тамбова от «Единой России» и председатель регионального Союза десантников Алексей Кудачкин столкнулся с препятствиями при развитии одного из направлений бизнеса — парк-отеля «Березка» в лесном пригороде Тамбова. Для расширения объекта предприниматель с согласия местных властей разработал проект планировки и межевания 1,1 га, но затем не смог получить часть этой земли в долгосрочное пользование: обнаружилось, что она входит в запретную зону склада Минобороны. Теперь бизнесмен пытается получить спорную землю в пользование через суд. Эксперты полагают, что шансов на успех у истца немного.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Арбитражный суд Тамбовской области назначил на 18 мая очередное заседание по иску Алексея Кудачкина, владеющего рядом тамбовских компаний в сфере строительства и гостиничного бизнеса, к администрации Новолядинского поссовета Тамбовского района. Третьими лицами в деле выступают Минобороны РФ, департамент военного имущества ведомства и Брянское лесничество Минобороны. Министерство уже ходатайствовало об исключении себя из участия в деле, но получило отказ. Также ведомство добивается рассмотрения дела в закрытом заседании.

Почему воронежская федерация автоспорта ликвидировала трассу по требованию военных

Истец просит возложить на администрацию Новолядинского поссовета обязанность предоставить в долгосрочное пользование участок площадью 0,86 га в поселке Березка, предназначенный для туристического обслуживания, «для реализации разработанного и утвержденного проекта планировки и межевания». Иск был направлен в арбитражный суд из Тамбовского райсуда: там отметили, что истец «является индивидуальным предпринимателем, а спор носит экономический характер».

Из определения райсуда следует, что господин Кудачкин ранее получил от администрации поссовета разрешение на разработку проекта планировки и межевания одного участка и прилегающей к нему территории общей площадью 1,17 га под размещение туркомплекса «Парк-отель “Березка”». Проект был разработан и предоставлен администрации, прошел общественные слушания и был утвержден. Затем территория общей площадью 0,86 га была поставлена на кадастровый учет и запрошена в долгосрочное пользование. Но администрация в этом отказала из-за нахождения земли «в пределах зоны с особыми условиями» — запретной зоны при военном складе Брянского лесничества Минобороны.

Алексей Кудачкин вчера в беседе с „Ъ“ предпочел не комментировать разбирательство на ранней стадии, отметив, что «это долгая история». Позиция поссовета в деле не раскрывается. В поселке Березка, расположенном в 6 км к востоку от Тамбова в лесной зоне, находится бывший военный городок. Парк-отель «Березка», принадлежащий господину Кудачкину, уже работает в поселке. Он позиционируется как элитный комплекс с гостиницей, гостевыми домами, рестораном, банями и «винным клубом». При этом, согласно данным кадастровой карты, спорная земля затрагивает и нынешнюю территорию «Березки». Участки в поселке продаются по средней цене в 11 млн руб. за гектар.

Специализирующийся на земельных спорах воронежский юрист Сергей Кардашов полагает, что шансы на удовлетворение иска невелики: «Бизнесмен сначала оплатил проекты планировки и межевания территории. А было бы логичным сначала попытаться получить участок, а уже затем с целью определения параметров его использования тратить время и средства на разработку и утверждение проектов». Эксперт напомнил, что Земельный кодекс «не знает такой цели предоставления участка, как “реализация проектов планировки и межевания территории”» (именно для этого истец требует предоставить участок в долгосрочное пользование).

Почему военный аэродром препятствовал работе мусорного полигона в Воронежской области

Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников отмечает, что, согласно постановлению правительства РФ 2014 года, в границах «запретной зоны» военного объекта «запрещается или ограничивается хозяйственная и иная деятельность с целью обеспечения безопасности населения при функционировании военного объекта и возникновении на нем чрезвычайных ситуаций или совершении террористического акта»: «При этом конкретные виды разрешенного использования такой земли на практике устанавливаются приказами Минобороны. Соответственно, данная земля имеет ограничения в обороте. Постановлением предусмотрены параметры установления запретных зон, то есть истцу в рамках заявленного иска желательно проверить правильность ее установления». При этом неявка истца в последнее судебное заседание может говорить о потере интереса к делу, полагает господин Валежников. По его мнению, исходя из имеющихся фактов, шансы на удовлетворение иска невелики — если только не были допущены нарушения при установлении запретной зоны.

Олег Мухин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...