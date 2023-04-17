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Коммерсантъ FM
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Продажи Renault по итогам квартала выросли на 9% после четырех лет падения

Французская Renault сумела продать в первом квартале года 354,5 тыс. автомобилей, что на 9% превышает прошлогодний показатель (оба показателя не учитывают продажи в России). Доля бренда на европейском рынке выросла за год на 0,2%, до 6,2%, отмечается в пресс-релизе компании.

Для французского производителя, который четыре года подряд отчитывался о падении выручки, этот результат — безусловный успех. А как отметил генеральный директор Renault Фабрис Камболив, положительная динамика продаж сохраняется и в апреле.

Продажи электромобилей и гибридных авто выросли по итогам первого квартала на 24% и достигли 64 тыс. Их доля от общего объема продаж Renault составляет уже 38%.

Между тем господин Камболив отметил в ходе пресс-конференции, посвященной представлению результатов компании, что французского производителя беспокоит недавнее снижение цен на свои электромобили со стороны Tesla.

Американская компания в минувшую пятницу, 14 апреля, снизила ценники на свою продукцию в Европе, Израиле и Сингапуре. Теперь Tesla Model 3 во Франции стоит столько же, сколько и электрический Renault Megane E — €42 тыс. Французская компания продала 3570 электромобилей Megane E во Франции за первый квартал. Продажи Tesla Model 3 составили 3,16 тыс., однако более популярной моделью американского производителя является Model Y. Ее продажи в стране достигли 9,36 тыс.

«Очевидно, что (снижение цен Tesla.— “Ъ”) это вызов… Мы проанализируем страну за страной, рынок за рынком, чтобы понять, какой уровень конкурентоспособности нам необходим, чтобы оставаться в игре»,— заявил господин Камболив.

Кирилл Сарханянц

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