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Коммерсантъ FM
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Из прифронтовых районов Запорожской области эвакуировали 12 тыс. человек

Порядка 12 тыс. жителей подконтрольной России части Запорожской области с 5 мая были эвакуированы вглубь региона. Население вывозят из районов, находящихся под обстрелами украинских военных, сообщил первый заместитель губернатора региона Сергей Толмачев.

«Порядка 4 тыс. человек прибыли в город Бердянск. Это граждане, которые приехали организованно на автобусах. В первую очередь дети с родителями или сопровождающими лицами, пожилые люди, пациенты медицинских учреждений. Всего около 12 тыс. человек: 4 тыс. прибывших в Бердянск, 8 тыс. выехавших самостоятельно»,— рассказал чиновник ТАСС.

По его словам, в дальнейшем возможно «перемещение» выехавших из прифронтовой зоны граждан в Крым и Ростовскую область, однако на данный момент речи об этом пока не идет.

5 мая врио главы Запорожской области Евгений Балицкий объявил об эвакуации жителей 18 населенных пунктов вглубь региона из-за угрозы обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. Вывозить, по словам главы региона, будут детей с родителями, пожилых людей, инвалидов и пациентов лечебных учреждений. Речь идет примерно о 70 тыс. человек. Эвакуировать будут из населенных пунктов: Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов позднее добавил, что список населенных пунктов, из которых будут эвакуировать население, вскоре расширится.

Что происходит на 442-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов

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