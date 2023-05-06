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Рогов: список эвакуируемых населенных пунктов Запорожья расширят

Список прифронтовых населенных пунктов в Запорожской области, попавших под частичную эвакуацию, расширят, сообщил «РИА Новости» глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий объявил об эвакуации жителей 18 населенных пунктов вглубь области накануне, 5 мая.

Фото: Телеграм-канал Владимира Рогова

Фото: Телеграм-канал Владимира Рогова

«Сейчас проводится частичная эвакуация из ряда населенных пунктов, которые находятся вблизи линии боевого соприкосновения. Людей организовано перевозят в тыл области. При этом не все населенные пункты попали в список на частичную эвакуацию, так что, думаю, он будет расширен»,— сказал господин Рогов.

Он подчеркнул, что это «не оставление городов, а стремление обезопасить наших граждан от обстрелов украинских боевиков».

Вывозить, по словам главы региона, будут детей с родителями, пожилых людей, инвалидов и пациентов лечебных учреждений. Речь идет о примерно 70 тыс. человек. Эвакуировать будут из населенных пунктов: Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка. Врио губернатора считает, что в ближайшее время ожидается усиление ударов по гражданской инфраструктуре Запорожской области.

Все блоки Запорожской атомной электростанции, которая находится в Энергодаре, остановлены, но сотрудники эвакуироваться не будут, заявил глава ЗАЭС Юрий Черничук.

Что происходит на 437-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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