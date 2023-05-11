Главные новости к утру 11 мая

Беспилотник атаковал административное здание в городе Стародуб в Брянской области в 60 км от границы, сообщил губернатор Александр Богомаз. Никто не пострадал.

Утром пять снарядов попали в электроподстанцию Теткино Курской области. В поселке нарушено электроснабжение. Никто не пострадал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с рядом заявлений:

Российская военная операция на Украине — очень сложная, но за год «определенные цели достигнуты», например, «разрушение военных производств». По его словам, медленные действия России связаны c тем, что это военная операция, а не война.

России «удалось изрядно потрепать военную машину Украины», при этом «демилитаризация Украины тоже была заявлена как очень важная цель СВО».

Украина атакой на Кремль приравняла себя к странам-спонсорам терроризма.

Комментируя ситуацию вокруг Бахмута, где идут тяжелые бои, он сказал: «Я не буду называть разные фамилии, но я скажу: что бы ни говорилось, какие бы заявления ни делались, все равно речь идет о, скажем так, Вооруженных силах РФ». По его словам, это «все российские единые силы», которые преследуют «одну единственную цель».

Гидрометцентр прогнозирует чрезвычайный уровень пожароопасности (четвертый и пятый классы пожароопасности) в 12 регионах. Четвертый класс — на юго-востоке Приволжского ФО и на юге Урала. Пятый класс — в Удмуртии, Татарстане, Самарской, Оренбургской, Тюменской, Курганской, Омской, Томской, Челябинской, Иркутской областях, Алтайском крае, на юге Свердловской области.

Футболисты «Интера» со счетом 2:0 обыграли «Милан» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. В первой встрече хозяином поля был «Милан». Ответный матч пройдет 16 мая. В финале победитель сыграет с испанским «Реалом» или английским «Манчестер Сити».

Помощник по международным делам президента Бразилии Селсу Аморим встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее он приезжал в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Минобороны Армении сообщило о ранении двух военных при атаке ВС Азербайджана возле села Сотк в Гехаркуникской области. В сентябре 2022 года в этом районе уже велись боевые действия.

Около 50 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за аварийного отключения энергоснабжения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, ратифицирующий соглашение с правительством России о сотрудничестве при обращении с ядерным топливом. Соглашение разрешает ввоз в Россию облученных тепловыделяющих сборок ядерных ректоров, чтобы хранить их или обратывать, а также возвращать в Белоруссию радиоактивные отходы.

О предстоящих событиях 11 мая читайте в анонсах «Ъ».