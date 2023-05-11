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Коммерсантъ FM
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Около 50 тыс. жителей Дагестана остались без света

Из-за аварийного отключения энергоснабжения в Дагестане остались без света около 50 тыс. человек. Об этом сообщили в министерстве энергетики Дагестана. Причины аварии не называются.

«В связи с технологическим нарушением на энергообъектах республики без электричества остались порядка 50 тысяч жителей»,— сообщается в сообщении пресс-службы в Telegram.

Сейчас энергетики проводят ремонтно-восстановительные работы. «Ликвидация последствии массовых нарушении электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго Дагестана»,— говорится в сообщении ведомства.

Анастасия Ларина

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