Песков: Украина атакой на Кремль приравняла себя к странам-спонсорам терроризма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина приравняла себя к государствам-спонсорам терроризма, совершив атаку на Кремль. По его словам, после этого случая российские власти будут принимать все необходимые меры безопасности.

«Это совершенно возмутительно и неприемлемая террористическая активность государства. Мы считаем, что Украина таким образом фактически приравнивает себя к государствам-спонсорам терроризма. Даже не юридически, а де-факто, фактически»,— сказал господин Песков в интервью телеканалу ATV (Республика Сербская, энтитет Боснии и Герцеговины).

Дмитрий Песков считает, что атака на Кремль — это «попытка проведения террористического акта против главы российского государства».

Днем 3 мая пресс-служба Кремля сообщила, что кремлевскую резиденцию Владимира Путина в Москве пытались атаковать беспилотниками. Президент в это время был в резиденции в Ново-Огарево. Никто не пострадал.

Российские власти обвинили в атаке Украину. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что его страна не причастна к случившемуся. После этого 40 российских регионах ввели запрет на полеты беспилотников.

Анастасия Ларина