Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков: Украина атакой на Кремль приравняла себя к странам-спонсорам терроризма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина приравняла себя к государствам-спонсорам терроризма, совершив атаку на Кремль. По его словам, после этого случая российские власти будут принимать все необходимые меры безопасности.

«Это совершенно возмутительно и неприемлемая террористическая активность государства. Мы считаем, что Украина таким образом фактически приравнивает себя к государствам-спонсорам терроризма. Даже не юридически, а де-факто, фактически»,— сказал господин Песков в интервью телеканалу ATV (Республика Сербская, энтитет Боснии и Герцеговины).

Дмитрий Песков считает, что атака на Кремль — это «попытка проведения террористического акта против главы российского государства».

Днем 3 мая пресс-служба Кремля сообщила, что кремлевскую резиденцию Владимира Путина в Москве пытались атаковать беспилотниками. Президент в это время был в резиденции в Ново-Огарево. Никто не пострадал.

Российские власти обвинили в атаке Украину. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что его страна не причастна к случившемуся. После этого 40 российских регионах ввели запрет на полеты беспилотников.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...