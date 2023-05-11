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Коммерсантъ FM
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Пять снарядов попали в электроподстанцию поселка Теткино Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что на электроподстанцию поселка Теткино попали пять снарядов. В поселке нарушено электроснабжение. Никто не пострадал.

«Рано утром со стороны Украины зафиксировано 5 прилетов по электроподстанции посёлка Теткино Глушковского района. Частично нарушено электроснабжение»,— написал губернатор в Telegram.

10 мая в Суджанском районе Курской области недалеко от села Гуево был обстрелян строящийся защитный объект. Один из строителей объекта был контужен взрывом.

Анастасия Ларина

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