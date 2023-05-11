Помощник президента Бразилии встретился с Зеленским

Помощник по международным делам президента Бразилии Селсу Аморим встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее он приезжал в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, встречу подтверждал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале апреля.

«Разговор был позитивным, в поисках объяснить наши цели по достижению мира»,— сказал Селсу Аморим в интервью Folha de Sao Paulo. «Прийти к согласию будет непросто. Обе стороны должны будут прийти к пониманию того, что цена войны будет выше цены отдельных уступок»,— заявил помощник президента Бразилии.

10 мая президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил о планах обсудить ситуацию вокруг российско-украинского конфликта на полях саммита G7 в Японии. Он также предложил свое посредничество для урегулирования военного конфликта. До этого президент Бразилии посетил Китай и выступил за создание аналога G20 для переговоров по ситуации на Украине.

Анастасия Ларина