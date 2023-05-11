Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Помощник президента Бразилии встретился с Зеленским

Помощник по международным делам президента Бразилии Селсу Аморим встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее он приезжал в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, встречу подтверждал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале апреля.

«Разговор был позитивным, в поисках объяснить наши цели по достижению мира»,— сказал Селсу Аморим в интервью Folha de Sao Paulo. «Прийти к согласию будет непросто. Обе стороны должны будут прийти к пониманию того, что цена войны будет выше цены отдельных уступок»,— заявил помощник президента Бразилии.

10 мая президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил о планах обсудить ситуацию вокруг российско-украинского конфликта на полях саммита G7 в Японии. Он также предложил свое посредничество для урегулирования военного конфликта. До этого президент Бразилии посетил Китай и выступил за создание аналога G20 для переговоров по ситуации на Украине.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...