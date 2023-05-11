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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 11 мая

Банк России опубликует доклад о денежно-кредитной политике.

В Вене будет опубликован отчет ОПЕК по нефтяному рынку.

Московская биржа начнет торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары казахстанский тенге/российский рубль и армянский драм/российский рубль.

В Москве мировой судья участка №422 рассмотрит административный протокол в отношении компании Google за неудаление запрещенного в РФ контента.

с 11 по 13 мая в Санкт-Петербурге пройдет XI Петербургский международный юридический форум.

В Воронеже суд проведет заседание по делу в отношении исполнительного директора футбольного клуба «Чайка» Олега Баяна, обвиняемого по 11 эпизодам подкупа на спортивных соревнованиях.

В Дохе пройдет жеребьевка Кубка Азии по футболу.

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