Главные анонсы 11 мая

Банк России опубликует доклад о денежно-кредитной политике.
В Вене будет опубликован отчет ОПЕК по нефтяному рынку.
Московская биржа начнет торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары казахстанский тенге/российский рубль и армянский драм/российский рубль.
В Москве мировой судья участка №422 рассмотрит административный протокол в отношении компании Google за неудаление запрещенного в РФ контента.
с 11 по 13 мая в Санкт-Петербурге пройдет XI Петербургский международный юридический форум.
В Воронеже суд проведет заседание по делу в отношении исполнительного директора футбольного клуба «Чайка» Олега Баяна, обвиняемого по 11 эпизодам подкупа на спортивных соревнованиях.
В Дохе пройдет жеребьевка Кубка Азии по футболу.