«Интер» обыграл «Милан» в полуфинале Лиги чемпионов

Футболисты «Интера» со счетом 2:0 обыграли «Милан» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» (или «Джузеппе Меацца» в Милане). Голы забили Эдин Джеко (8) и Генрих Мхитарян (11).

В первой встрече хозяином поля был «Милан». Ответный матч пройдет 16 мая. В финале победитель сыграет с испанским «Реалом» или английским «Манчестер Сити», чья встреча в Мадриде завершилась счетом 1:1.

«Милан» и «Интер» сыграли в третий раз вместе в полуфинале Лиги чемпионов. В 2003 году они дважды сыграли вничью (0:0 и 1:1). Благодаря гостевому голу «Милан» вышел вперед.

Подробнее — в материале «Дерби в черно-синих тонах».

Анастасия Ларина