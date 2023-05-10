Власти отчитались о ликвидации угрозы пожаров в населенных пунктах Свердловской и Тюменской областей

В Свердловской и Тюменской области «снята угроза населенным пунктам от лесных пожаров», сообщили в Telegram-канале МЧС России.

В Свердловской области сегодня, 10 мая, активны 57 лесных пожаров на площади 100 тыс. га. Локализовано всего 20 пожаров общей площадью 23,1 тыс. га. С 5 мая в лесах региона введен режим чрезвычайной ситуации, с 6 мая уральцам запретили посещать лесопарки.

К ликвидации лесных пожаров в Свердловской области привлечены самолеты Бе-200 ЧС и Ил-76, а также вертолет Ми-8. Лесные возгорания тушат более 4,8 тыс. человек и 790 единиц техники.

В Тюменской области действуют 11 лесных пожаров на площади 4,4 тыс. га, из них 4 лесных пожара локализованы, также действуют 4 ландшафтных пожара на площади 745 га. Для размещения эвакуированных жителей в регионе открыты 11 пунктов временного размещения общей вместимостью 1,5 тыс. человек.

В Тюменской области в тушении пожаров задействован самолет Ил-76 и четыре вертолета. В ликвидации пожаров участвуют более 1,2 тыс. человек и 214 единиц техники.

Напомним, ситуация с лесными пожарами осложнилась в конце апреля, когда на Урале установилась аномально жаркая погода. В результате сгорели более 100 домов в поселке Сосьва в Свердловской области. Проводилась эвакуация жителей поселка Красноармейский, в Первомайском огонь уничтожил два склада с порохом общей площадью 960 кв. м. В Тюменской области сгорели 13 домов в селе Успенка.

Информацию о том, где и что горит в России, «Ъ» собрал в материале «Огненные сводки».

Полина Хабарова, Екатеринбург