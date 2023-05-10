В Свердловской области горит 100 тыс. гектаров леса

В Свердловской области действуют 57 лесных пожаров на площади 100 тыс. га, сообщает telegram-канал «Не для протокола». Локализовано всего 20 пожаров общей площадью 23,1 тыс. га. При этом 37 пожаров на площади 76,9 тыс. га не локализованы.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 77 природных пожаров на площади почти 104,7 тыс. га. Потушить удалось лишь 20 пожаров (4,6 тыс. га).
Напомним, С 5 мая в лесах Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Евгений Куйвашев назвал ситуацию с пожарами в регионе критической и сообщил, что область запросила федеральную помощь на борьбу с ними. За минувшие «длинные» выходные в Свердловской области выявили более 200 нарушений правил пожарной безопасности.