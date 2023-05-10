В Свердловской области горит 100 тыс. гектаров леса

В Свердловской области действуют 57 лесных пожаров на площади 100 тыс. га, сообщает telegram-канал «Не для протокола». Локализовано всего 20 пожаров общей площадью 23,1 тыс. га. При этом 37 пожаров на площади 76,9 тыс. га не локализованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 77 природных пожаров на площади почти 104,7 тыс. га. Потушить удалось лишь 20 пожаров (4,6 тыс. га).

Напомним, С 5 мая в лесах Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Евгений Куйвашев назвал ситуацию с пожарами в регионе критической и сообщил, что область запросила федеральную помощь на борьбу с ними. За минувшие «длинные» выходные в Свердловской области выявили более 200 нарушений правил пожарной безопасности.

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