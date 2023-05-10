Губернатор: два беспилотника пытались атаковать военный объект в Воронежской области

Военный объект в Воронежской области пытались атаковать двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Один отклонился от курса «в результате мер воздействия», другой был уничтожен. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. Он не уточнил, какой именно объект пытались атаковать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гусев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Александр Гусев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования. Реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности»,— написал он в своем Telegram-канале.

Также сегодня, 10 мая, беспилотники атаковали территории приграничных с Украиной Белгородской и Курской областей. Из-за одного из них ночью в селе Ольховатка Новооскольского округа Белгородской области произошел взрыв. Противовоздушная оборона сбила БПЛА под Курском, а обломки упали в деревне Толмачево.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко; Сергей Толмачев, Воронеж