Дожди мешают вооруженным силам Украины перейти к контрнаступлению, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, грязь и слякоть затрудняют прохождение американской техники.

«Погода им не благоволит. Снова началась нестабильная, сырая погода. Грунт должен быть хотя бы на 10–12 см просохшим, чтобы шла техника. Американская техника абсолютно не приспособлена к нашему чернозему,— сказал господин Балицкий в интервью ''Крым-24'' и добавил: — Что касается контрнаступления. Оно может быть в любое время». По словам Евгения Балицкого, российские силы готовы сдержать натиск в Запорожской области и перейти в контрнаступление.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев будет готов начать наступление после того, как получит необходимое вооружение. Он также допускал, что сроки наступления могут сдвинуть из-за погоды.

3 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что Украина перешла в контрнаступление. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов тогда же заявил о наступлении на город Орехов. Однако он отмечал, что цель этого наступления неизвестна — возможно, это была разведка боем.