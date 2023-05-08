Куйвашев предложил ужесточить наказание нарушителям пожарного режима

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о проработке вопроса по ужесточению наказания — увеличению штрафов — за нарушение требований пожарной безопасности. Об этом губернатор заявил на совещании с главой Минприроды России Александром Козловым, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Кроме того, Евгений Куйвашев предложил поощрять волонтеров, которые оказывают помощь в тушении пожаров. При необходимости будет рассмотрена возможность поощрения за сообщения о фактах умышленных поджогов.

Напомним, площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки выросла на 64% и составила 54 тыс. га. Локализовано 16 возгораний. В частности, удалось остановить распространение огня в Асбесте, Артемовском и Алапаевском районах, Верхней Салде, Верхней Пышме и Екатеринбурге.

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