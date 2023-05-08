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Коммерсантъ FM
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Под обстрел попал хутор Панков в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле хутора Панков в Шебекинском городском округе было повреждено одно домовладение. Никто не пострадал.

«Под обстрел попал хутор Панков в Шебекинском городском округе. Пострадавших нет. В одном домовладении сильно повреждены крыша, фасад и окна, во втором взрывной волной посекло фасад и забор»,— сообщил губернатор в Telegram.

Ранее сегодня под обстрел в Белгородской области попали село Сподарюшино, хутор Леоновка, поселок Красное. Никто не пострадал. Под обстрел также попал город Шебекино: пять местных жителей получили колотые ранения легкой степени тяжести.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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