Гладков: при обстреле ВСУ хутора Леоновка в здании детсада выбило стекла

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного хутора Леоновка в здании местного детского сада выбило стекла. Пострадавших нет.

«Один снаряд упал на территорию детского сада, взрывной волной выбиты стекла. Еще один снаряд попал на территорию сельскохозяйственного предприятия. Оперативные и аварийные службы на месте, проводится подомовой обход территории»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

Хутор Леоновка находится в Валуйском городском округе, примерно в 10 км от украинской границы.

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