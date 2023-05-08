Песков прокомментировал просьбу Приднестровья об увеличении числа миротворцев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы представительства Приднестровье Леонида Манакова, озвучившего запрос приднестровских властей об увеличении российских миротворцев. По словам господина Пескова, власти РФ пока не сформулировали ответ на запрос.

Во время пресс-колла представителя Кремля спросили, есть ли какая-то реакция российской стороны на соответствующее обращение. «Нет, пока нет»,— ответил Дмитрий Песков.

Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года — тогда закончилась активная фаза военного конфликта в регионе. В Приднестровье дислоцирована оперативная группа российских войск, охраняющая вооружение и боеприпасы, а также помогающая в выполнении миротворческой миссии.

Господин Манаков сказал, что сейчас численность российских миротворцев не превышает 450 человек, в то время как в рамках объединенной контрольной комиссии полагается 3100. Он считает, что нарастить численность можно в том числе за счет россиян, постоянно проживающих в Приднестровье. В апреле делегация Молдавии заявила о нарушениях режима безопасности со стороны миротворческого контингента России. о миротворцах РФ в Приднестровье.

О ситуации в ПМР читайте в материале «Ъ» «Концепция внешней аналитики.